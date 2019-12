Berkellanders krijgen ook in 2020 en 2021 subsidie voor isolatie eigen woning

Huiseigenaren in Berkelland die dakisolatie, vloerisolatie, isolatieglas HR++(+), gevelisolatie en/of spouwmuurisolatie in hun woning aanbrengen, kunnen ook in 2020 en in 2021 in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Het college van B en W heeft besloten om de succesvolle regeling Achterhoek Bespaart twee jaar voort te zetten onder de naam Berkelland bespaart.