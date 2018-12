Berkellanders kunnen beroep doen op naoberfonds

Berkelland kent al een regeling waarmee burgerinitiatieven financieel ondersteund worden. 'Maar die heeft een subsidieplafond van 5000 euro en is gericht op kleinschalige initiatieven. Er is per jaar maar 25.000 euro beschikbaar. Bovendien heeft de gemeenteraad maar zeer weinig burgerinitiatieven gehonoreerd', aldus het D66-raadslid Jolanda Kuipers in de motie.

Stimuleren

Afwachten

Wethouder Anjo Bosman (Gemeentebelangen) staat niet te trappelen om een Noaberfonds op te richten. Ze wil net als haar partij Gemeentebelangen eerst de evaluatie van de huidige regeling voor burgerinitiatieven afwachten. "We hebben in 2017 een besluit genomen over de regeling burgerinitiatieven. In 2018 worden de effecten daarvan duidelijk. Als uit de evaluatie blijkt dat aanpassing nodig is, dan kunnen we daar in 2019 op terugkomen."