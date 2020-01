Berkellanders van 60 tot 92 jaar oud op ‘val(preventie)cursus’ Beweeg Zeker

‘Door de cursus weet ik nu letterlijk hoe ik stevig moet staan’, ‘Het was erg gezellig, ik keek elke week weer uit naar de volgende les’ en ‘De cursus heeft mij inzicht gegeven in mijn doen en laten’ zijn enkele citaten van deelnemers van de cursus Beweeg Zeker, zo maakte Sportfederatie Berkelland donderdag bekend.

Hulpmiddel

Sinds bijna twee jaar biedt de Sport Federatie Berkelland de valpreventiecursus Beweeg Zeker aan in de gemeente Berkelland. Inmiddels hebben 120 Berkellandse senioren de cursus afgerond. Elf groepen deden er aan mee. De jongste deelnemer was ‘nog maar’ 60 jaar oud, de oudste 92. Door verschillende niveaus in de oefeningen is het programma geschikt voor iedereen, ook als je met een hulpmiddel loopt, meldt Nienke Maas van de SFB. Dames zijn steevast in de meerderheid, maar ook voor mannen ‘valt’ genoeg te leren op de cursus.