Berkellands college positief over plan voor woningbouwplan Kerkemeijer Rekken

MET VIDEO Twee Lochemers maken samen Pelgrims­tocht: ‘Ik kende hem helemaal niet. Hij zei, ik wil naar Rome lopen’

De een is eierboer, de ander voormalig huisarts. Tonnie Wegdam en Gijs van Dalfsen, allebei Lochemers, maar ze kenden elkaar niet. Toch liepen ze samen naar Rome. ,,Tonnie belde me gewoon op, omdat hij van een buurman had gehoord dat ik ook van wandelen hield.’’

18:57