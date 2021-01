Berkellandse ambtenaren eten straks gezonder, lokaler, diervriendelijker en duurzamer

BORCULO - Wie straks een broodje of een kop soep eet in de kantine van het Berkellandse gemeentehuis in Borculo, is goed bezig. Het aanbod wordt gezonder, lokaler, diervriendelijker en duurzamer. Dus geen aardbeien in hartje winter.