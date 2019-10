Berkellandse boeren in actie bij Geesteren

Joanne (59) verhuisde in laatste levensfase naar een droomhuis in de Achterhoek

29 september Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. De Rotterdamse Joanne (59) besloot de stad te verruilen voor de Achterhoek toen bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. ,,In het begin bleef ik me er maar over verbazen dat wij hier echt mochten blijven, dat het geen vakantie was die zou eindigen.’’