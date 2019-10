Berkellandse boeren kunnen grond ruilen met elkaar

Het was een duidelijke wens van de boeren zelf, aldus CDA-wethouder Maikel van der Neut. In opdracht van de gemeente Berkelland zijn er de afgelopen maanden zogeheten keukentafelgesprekken gevoerd bij ongeveer vierhonderd agrariërs thuis. Doel: meer inzicht verkrijgen in wat er speelt op de erven. Tegen welke problemen er wordt aangelopen en waar ondersteuning nodig is. „Tijdens deze gesprekken kwam ook regelmatig de behoefte aan het verplaatsen van een bedrijf aan de orde”, aldus Van de Neut. „En dus ook het middel kavelruil. In sommige gebieden in Berkelland is de gronddruk erg hoog doordat er veel bedrijven bij elkaar zitten, maar in andere gebieden zijn juist veel gestopte bedrijven.”