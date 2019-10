Berkellandse boeren: ‘We willen het wel duizend keer komen uitleggen’

Het was een beetje estafettewerk voor vader en zoon Willy en Dennis Erinkveld. “De actie was nodig, maar - zeker met vee op de boerderij - het werk op de boerderij gaat elke dag door. Dus ging dit keer Dennis met de tractor naar Den Haag", zegt Willy Erinkveld daags na de landelijke protestdag.

Twee weken eerder was hij nog lokaal van de partij om op de eerste landelijke protestdag ook regionaal boeren van zich te laten horen. “Ik zit bij een studiegroepje met zo'n tien boeren. Via whatsappjes komen acties vlot op gang.”

Kwamen op 1 oktober de Berkellandse en Lochemse boeren lokaal in beeld met acties op de N825 en bij het Berkellandse gemeentehuis, twee weken later circuleren op Facebook foto's die zoon Dennis Erinkveld maakte op het strand bij Den Haag. “De boeren kregen veel medewerking van de Hagenaars. Die wezen lokaal de weg, fietsten daarvoor soms voor de stoet trekkers uit", weet ‘senior'.

Nu gaat het om het resultaat. “De provincies gaan overstag waar het gaat over de zogenaamde latente ruimte in onze bedrijfsvoering. Maar de zaak rond stikstof en CO2 is nog niet opgelost. Die rekenmodellen deugen niet: er moet naar de praktijk worden gekeken. Kijk hoe circulair we al bezig zijn: met mest produceren we voedsel. Dat zullen we moeten blijven uitleggen; desnoods duizend keer.”