Berkellandse burgemeester en wethouder in foute kersttrui voor Save the Children

De gemeentebestuurders van Berkelland doen mee aan de Foute Kersttruiendag voor Save the Children. Marijke van Haaren: „Met een foute kersttrui - de naam zegt het al - sta je natuurlijk behoorlijk voor gek. Je moet dus best een held zijn om zo’n trui te dragen. Maar je bent pas écht een held als je in je foute kersttrui geld inzamelt voor kinderen in nood. Niemand hoort met kerst alleen te zijn, met een hongerige maag naar bed te gaan of het koud te hebben. Met de opbrengst van jouw donatie kan Save the Children alleenstaande kinderen herenigen met hun ouders, voedsel uitdelen en warme kleding geven.”