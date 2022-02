Berkellandse debatten in aanloop naar verkiezingen: ‘Vuurwerk gegarandeerd’

BORCULO/EIBERGEN/HAARLO - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden op Berkellands niveau verschillende debatavonden gehouden. Donderdag is de aftrap met een treffen voor de microfoons van de regionale omroepen; sportfederatie en bedrijvenkring volgen.

Acht partijen strijden in Berkelland om de gunst van de kiezer: CDA, GB, VVD, D66, PvdA, GL, OBL en BBP. Laatstgenoemde is een politieke nieuwkomer, terwijl OBL laat wennen aan een nieuwe naam door alvast over OBL/BBB te spreken. Waar politiek Berkelland de afgelopen twee jaar voornamelijk van achter beeldschermen heeft vergaderd, belooft elke fysieke discussie vuurwerk.

Omroepen

‘Kleur bekennen’ is het thema bij de gezamenlijke debatavond van Regio8 en Omroep Gelderland. In het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis van Berkelland in Borculo leiden twee journalisten van beide regionale omroepen donderdagavond 24 februari de verkiezingsavond. Die begint om 19.30 en zal ongeveer een uur duren. Onderwerpen zijn aangedragen door luisteraars, aldus de organisatie.

‘Zijn inwoners bijvoorbeeld wel tevreden met de locatie van de nieuwe sporthal in Ruurlo?’, luidt één van de aangevertjes voor het debat. Zoveel is duidelijk: in Berkelland staat die vraag garant voor enig verbaal wapengekletter. Lijsttrekker Anjo Bosman van Gemeentebelangen Berkelland (GB) moest er als wethouder afgelopen week om opstappen.

Sportfederatie

Woensdag 9 maart is het de beurt aan Sport Federatie Berkelland. Die houdt een ‘lokaal sportdebat’ bij De Klok in Eibergen. Hier is Bas te Velthuis van Berkelland Lokaal/Nieuws uit Berkelland gespreksleider. Ook hier zijn - duurzame - sportaccommodaties en inclusief sporten enkele van de beloofde onderwerpen. Het debat begint hier eveneens om 19.30 uur. Opgeven om erbij te zijn kan tot 1 maart via Sport Federatie Berkelland.

Bedrijvenkring

Donderdag 10 maart wordt tenslotte bij HCR Prinsen in Haarlo gedebatteerd: hier is Bedrijvenkring Berkelland organisator en draait het vooral om de economie en het ondernemersklimaat in Berkelland. Gelderlander-journalist Erik Hagelstein is hier moderator. Het debat duurt hier van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via bedrijvenkringberkelland.nl.