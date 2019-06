Maserati van Doetinchem­se scooterty­coon in brand: mogelijk gerichte actie

14:39 DOETINCHEM - De Maserati van Armando Muis, scootertycoon in Doetinchem, is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting en de eigenaar zelf vermoedt een gerichte actie.