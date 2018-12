Berkellandse dj's Mike & Mike komen met nieuw project

BORCULO - Tijdens een 'meeting' in café de Gracht in zijn woonplaats Borculo kijkt dj Mike Gerritsen (21) met voornaamgenoot en ook dj Mike Mulder (18) uit Neede terug op 2018 en vooruit naar 2019. De twee Mikes begonnen afgelopen jaar met het opzetten van hun duoproject Festigeval.

Mike Gerritsen is nu een jaar of zes bezig met zijn muziek en zijn werkterrein breidt zich gestaag uit. Een hoogtepunt van 2018 was misschien wel zijn nog vrij recente optreden op het Amsterdam Dance Event in oktober van dit jaar.

Toen hij in juli van dit jaar draaide op een schoolfeest op het Staring College in Lochem, sloeg tussen hem en de ook aanwezige Mike Mulder de muzikale vonk echt over. "Het was een gekkenhuis daar", vertelt Mulder. "Een mooi gekkenhuis." De twee waren al enkele jaren bevriend en deden ook weleens wat samen, maar direct na afloop van het Lochemse schoolfeest werden de plannen concreet voor een vaste gezamenlijke act. En zo was Festigeval geboren. De naam speelde al enige tijd door het hoofd van Mulder, het concept werd: meer dan een dance-set, een feestact.

Gerritsen is drie jaar ouder en ook de meest ervarene in het dancecircuit. Toen hij een jaar of vijf geleden door een vriend voor wie hij de boekingen regelde, vlak voor Reurpop aan de kant werd geschoven, werd hij zelf gevraagd voor het festival. De twee stonden beiden geprogrammeerd. "Ik kan het dus gewoon zelf, voor publiek optreden, zag ik toen", haalt Gerritsen de dag terug. Een jaar of vier geleden vielen Gerritsen de YouTube-filmpjes van Mulder op en het contact werd gelegd. "Jij moet ook gaan draaien", had Gerritsen gezegd en hij nodigde Mulder uit in zijn thuisstudio.

Veel van Gerritsens boekingen verlopen via boekingsplatform Gigstarter, waar hij in 2017 nog werd uitgeroepen tot Artist of the year 2017 Best DJ. Mulder haalt zijn boekingen vooral binnen via Marktplaats. "Meestal voor besloten feesten." In elk geval zolang hij nog geen rijbewijs heeft, zorgen zijn ouders daarbij voor het vervoer. "Ik ben het gewend om met hen te reizen, want ze trekken met een kermisattractie het land door, en dan reis ik vaak met ze mee." Beide Mikes draaien overwegend werk van anderen, maar maken ook eigen remixes en mash-ups.

De meeste nummers die ze in de originele versie draaien, stammen uit de jaren vanaf 2000; de jaren 90 vindt vooral Mulder niet zo. "Van nummers uit die tijd draai ik dan liever een remix." Oudere dance classics, uit de jaren 70 en 80, daarvan is Gerritsen weer niet zo gecharmeerd: "Ik doe het weleens, als het bij het publiek past, maar ik beleef er zelf minder plezier aan." Echte (niet dance) oudjes als You Never Walk Alone of Sweet Caroline draaien ze juist weer regelmatig.

Gerritsen en Mulder houden beide van brede festivals, met naast dance (in verschillende genres) ook pop, rock en ook Nederlandstalige meezingers. Het dj-vak is nog voor geen van tweeën het (hoofd)beroep: Gerritsen werkt bij Erve Brooks in Gelselaar en Mulder volgt de opleiding Sign aan het ROC van Twente.

Hun gezamenlijke project Festigeval zit nog in de opbouwfase, maar de eerste boekingen zijn inmiddels binnen. Zo staan de heren in de zomer van 2019 geboekt in Luttenberg en Dieren. Wat hen betreft treden ze ook met carnaval op, het motto 'van hardstyle tot Hazes' is daar prima toe te passen. Ze benadrukken dat ze beiden zowel dj als mc zijn, in tegenstelling tot wat bij veel andere duo-dance-acts het geval is. Boekingen voor Festigeval in hun eigen woonplaatsen zijn nog niet geplaatst, maar ze staan er zeker voor open. "Op de SEN-feesten in Neede zou ik wel willen draaien", reikt Mulder zijn woonplaats de hand. Gerritsen is op zijn beurt iets minder enthousiast over de Septemberfeesten in 'zijn' Borculo. "Ik vind het toch wat oubollig." Vooral de groep 15 tot 25 jaar komt er zijns inziens niet echt aan zijn trekken. Maar misschien kunnen hij en andere Mike daar wat aan doen.