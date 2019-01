Berkellandse dominees en voorgangers tegen Nashville-verklaring

Dit, omdat zij stellen dat iedereen, ongeacht welke geaardheid of gender, zich volkomen aanvaard mag weten en van harte welkom is in hun kerken. Ze distantiëren zich daarom uitdrukkelijk en eensgezind van de Nashvilleverklaring, die de afgelopen dagen door ruim 200 predikanten uit de orthodoxe hoek is ondertekend.

„Vanuit de diepe overtuiging dat God liefde is en Hij de mens in veelkleurigheid geschapen heeft, wordt in de Berkellandse protestantse gemeenten de liefde gevierd en gezegend”, aldus dominee Eveline Struijk-Boers, voorganger van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken in een persbericht.

Eerder sprak burgemeester Joost van Oostrum zich al uit tegen de verklaring. „Als burgemeester probeer ik er voor iedereen te zijn. Dat verwacht ik ook van anderen. Ik wil ook niemand veroordelen vanwege haar of zijn afkomst, levensopvatting, seksuele voorkeur of geloof. Er zijn echter moment dat ik voor mijn gevoel kleur moet bekennen. Vandaag is zo’n dag. Nogmaals ik gun iedereen zijn of haar geloof, maar ga daarbij niet over de grens van waardigheid”, aldus de burgemeester.