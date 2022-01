Berkellandse kernen krijgen Noordtak-brief: ‘impact krijgt aandacht’

RIETMOLEN/HAARLO/HUPSEL - De belangengroeperingen van kleine kernen en buurtschappen in Berkelland hebben een ‘persoonlijk’ antwoord binnen op de brief die ze in maart 2021 naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurden.

In maart vorig jaar stuurden elf belangenverenigingen namens dorpskernen en buurtschappen in Berkelland een brief naar minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven over hun zorgen over mogelijke aanleg van de Noordtak dwars door hun gebied. Tien maanden later is er een schriftelijk antwoord namens de huidige bewindslieden. Namens Mark Harbers en Vivianne Heijnen, die recent het stokje overnamen van de vorige minister en staatssecretaris, reageert directeur Openbaar Vervoer en Spoor Wino Aarnink.

Voorzitter Patriek Piepers van Stichting Gemeenschap Rietmolen maakt zich geen illusies. „Destijds was het stil. Inmiddels is het onderwerp hot. En is ook duidelijk hoezeer serieus naar deze variant wordt gekeken. Het blíjft een beetje raar dat deze vorm van communicatie zo langzaam gaat. Het is een beetje flauw dat onze brief van maart pas in juli ontvangen zou zijn, net zo vreemd als het is dat dit antwoord van 6 december ons pas half januari bereikte. Maar we kunnen in ieder geval niet zeggen dat we helemaal geen reactie hebben gehad...”

Aarninks boodschap namens staatssecretaris Vivianne Heijnen is er één die in schoolboekjes kan over ambtelijk taalgebruik. Er wordt gewerkt aan meerdere corridorstudies waarvan de variant Noordtak voor de goederenroutering Noordoost-Europa (GNOE) er één is. Tot en met maart 2022 verkeert het proces in een ‘definitiefase'. Die levert een notitie op waarin alle oplossingsrichtingen en een advies staan geformuleerd. Het nieuwe kabinet moet daarmee een vervolgstap bepalen.

‘Belanghebbenden kunnen meepraten’

‘Ik vind het belangrijk dat de opties breed tegen elkaar worden afgewogen', aldus Aarnink. Daarbij kunnen belanghebbenden meepraten. ‘Een belangrijk aandachtspunt in het vervolgtraject is tevens de impact op de omgeving in termen van geluid, trillingen en externe veiligheid. Dat geldt voor alle denkbare varianten', aldus de vertegenwoordiger van I & W.

Voor kernen als Rietmolen en Haarlo en buurtschappen als Hupsel betekent de stippellijn westelijk van de huidige autoweg N18 waar voor het Noordtak-tracé aan wordt gedacht, een wezenlijke aantasting van het landschap. Dat beseffen ook collega-belangenclubs van andere dorpen en buurtschappen. Om die reden hebben ook de Raad van Overleg Beltrum, Contactgroep Holterhoek, Buurtvereniging 't Loo, Belangenvereniging Rekken, Geesters Belang, Noordijk Belang, Gelselaars Belang en Gemeenschapsraad Neede de brief mee-ondertekend.