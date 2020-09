Berkellandse muziekdocenten: ‘Mensen maken meer muziek thuis door corona’

Zutphen moet weer miljoenen bezuinigen en dit gaan inwoners ervan merken: ‘Heel pijnlijk’

18 september De miljoenenbezuinigingen van Zutphen gaan inwoners in het nieuwe jaar in de portemonnee raken. Na harde bezuinigingsronden de afgelopen twee jaar moet de financieel geplaagde gemeente nogmaals een tekort wegpoetsen. Dit keer zo'n drie miljoen euro om de begroting voor de komende vier jaar sluitend te krijgen. De gemeentelijke lasten gaan fors omhoog. ,,Dit zijn de enige knoppen waar we nog aan kunnen draaien.’’