Berkellandse ‘numerologie op maat’ lost huisnummerkwestie Zwilbroekseweg in Eibergen op

Gemeente voor de rechter na afslaan van hoogste bod op kavel? ‘Verdient niet de schoon­heids­prijs, maar kan’

16 juni ZEDDAM/ DIDAM - Een gemeente, in dit geval Montferland, die een van haar bouwkavels aan iemand gunt die niet het hoogste bod heeft gedaan. ,,Dat is niet gebruikelijk en verdient niet de schoonheidsprijs", oordeelt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU in Delft, ,,maar de gemeente kan dit doen.” Daar is de hoogste bieder het echter niet mee eens.