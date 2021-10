Berkellandse raadscommissie vergadert weer fysiek: biodiversiteit en oprukkende ‘exoten’

Historisch. Dat is in coronaperspectief de vergadering, maar ook inhoudelijk. De raadscommissie buigt zich over het biodiversiteitsplan voor de gemeente, zoals opgesteld door Staring Advies. In gewone taal: hoe ontwikkelt de natuur zich? Mede onder invloed van het veranderende klimaat, maar ook andere factoren, is veel in ontwikkeling. Waarbij sommige soorten planten en dieren verdwijnen, en andere juist oprukken.