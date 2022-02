Berkellandse veteranen komen vandaag bijeen voor plechtigheid: ‘If you want peace, prepare for war!’

COLUMN‘If you want peace, prepare for war!’. De slogan van marinier en CDA-raadslid Frank Jonk uit Borculo is actueler dan ooit. Als Afghanistan-veteraan sprak hij in 2018 deze zin uit tijdens een interview met deze krant. Hij spreekt uit ervaring, want hij is één van de meer dan 250 Berkellandse militairen, die werden uitgezonden naar oorlogsgebieden over de hele wereld om daar de vrede te bewaren.