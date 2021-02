Berkellandse voetbalclubs beginnen ’eredivisie voor 60-plussers’. ’Te oud? Doe gewoon lekker mee!’

Het wordt een echt potje voetbal. „Geen walking football. Dat is voetbal voor 50-plussers in een kleiner veld, waarbij je verplicht moet wandelen met de bal. Hoge ballen mogen daar niet, uit angst voor hoofdletsel. Maar waarom zou je als zestig plusser niet mogen rennen, als je nog fit bent? Hoe meer beweging, hoe beter”, zegt Wout Klein Goldewijk van de Sportfederatie Berkelland (SFB). „Al houden we natuurlijk wel rekening met de leeftijd en de blessuregevoeligheid. Slidings en tackles zijn bijvoorbeeld uit den boze.”

Clubs toekomstbestendig maken

Samen met zes voetbalclubs slaat de SFB de handen ineen om 60-plus voetbal in Berkelland van de grond te tillen. Hoe het idee is ontstaan? „Wij hebben het project Clubkadercoach om Berkellandse sportclubs toekomstbestendig te maken. Bij VV Reünie, EGVV Gelselaar en VV Rietmolen kwam de wens naar voren om het aanbod te verbreden. Bijvoorbeeld voor de oudere doelgroep. Wij hebben de clubs bijeengebracht, omdat ze te klein zijn om dit zelf te organiseren. Al snel sloten ook VV DEO uit Dijkhoek, GSV’63 uit Geesteren en VV Ruurlo als geïnteresseerde clubs aan”, vertelt Klein Goldewijk.

Quote Waarom zou je als zestig plusser niet mogen rennen als je nog fit bent? Wout Klein Goldewijk, Sportfederatie Berkelland

Veel voetbalclubs hebben al 35-plus en 45-plus voetbal. „Maar je ziet bij die laatste groep dat het grootste aandeel al uit zestigplussers bestaat. Sommige clubs, zoals Neede en Lochuizen, hebben al zelf iets voor deze doelgroep georganiseerd. Maar voor kleine clubs kan het moeilijk zijn om voldoende spelers in die leeftijd op de been te krijgen. Daarom gaan we samenwerken met zes clubs.”

Start in Borculo

Het streven is als de situatie rond corona dit mogelijk maakt om in april of mei te starten. Of als dat corona-technisch nog niet kan, na de zomervakantie. Alle zes locaties zullen één voor één langs worden gegaan in een soort wekelijkse carrousel. „De start is in Borculo bij VV Reünie waar de deelnemers samenkomen om lekker te voetballen, maar zeker ook om na te zitten en elkaar beter te leren kennen. Het sociale aspect is ook belangrijk.”

Volgens Klein Goldewijk zijn zowel dames als heren welkom. „Ook de leeftijd komt niet zo nauw. Je mag best een jaartje jonger zijn. Voetbalervaring is mooi, maar niet noodzakelijk. Iedereen mag meedoen. We zien het als een win-win-situatie. De voetbalclubs krijgen meer activiteiten en reuring. En voor de doelgroep is bewegen alleen maar goed. Je blijft er fit bij!”

Elke deelnemende voetbalclub heeft een contactpersoon, waar belangstellenden informatie kunnen krijgen of zich op kunnen geven. Ook kan dat bij de sportfederatie via 0545-476727 of email: info@sportfederatieberkelland.nl