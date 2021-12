Bert en Suze genieten van alle gezelligheid in de Dorpskamer: ‘Ik heb veel alleen thuis gezeten, dat is niet goed’

Bert Peters is drie dagen in de week in de Dorpskamer in Eibergen te vinden. „Als het open is, dan kom ik”, zegt de 63-jarige Eibergenaar. Tot voor kort was hij veel alleen en voelde hij zich eenzaam. Bert woont beschermd in een woongroep van GGNet. „Als ik alleen thuiszit, word ik vaak depressief. Ik woon in een huisje met vier personen, maar iedereen zit er in z’n eigen kamer. Ik ging er wel op uit, naar de bioscoop of het zwembad in Winterswijk, of hier in Eibergen naar het terras van De Klok. Maar veel aanspraak heb je met die activiteiten niet.”