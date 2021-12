Bert Frings, wethouder van de harde discussie en het biertje nadien: ‘Dit is de mooiste rotbaan die er is’

Bert Frings, die in het Limburgse Arcen woont, blijft aan tot na de verkiezingen van maart. Tot vorig jaar was hij negen jaar wethouder in Nijmegen. Een baan die hij noodgedwongen moest opgeven vanwege hartproblemen.



,,Maar in maart van dit jaar ben ik gedotterd en is het probleem opgelost. Had ik dus voor niets mijn baan opgezegd. Maar goed, toen kon ik natuurlijk niet meer terug.”