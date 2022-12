Bert Wagendorp en Hans Martijn Ostendorp gast in Nieuwscafé

DOETINCHEM - Bert Wagendorp, schrijver van de ‘Achterhoekse’ bestsellers Phoenix en Ventoux is zondagmiddag 18 december gast tijdens het Nieuwscafé in de kleine zaal van schouwburg Amphion in Doetinchem.

Wagendorp - geboren in Groenlo - zal vertellen over Phoenix, de trilogie die over een periode van honderd jaar verhaalt over landverhuizers uit Winterswijk die naar de Verenigde Staten vertrekken. Phoenix is de boot die kort voor aankomst in 1847 vergaat op Lake Michigan. De hoofdpersoon in de trilogie overleeft de ramp, zo is te lezen in deel 1. Wagendorp is bezig met deel 2.

Hans Martijn Ostendorp is ook gast. De oud-burgemeester is al weer vijf jaar directeur van De Graafschap. Komt de voetbalclub de slechte seizoenstart nog te boven en weet het zich nog te mengen in de strijd om promotie?

Esther Ruesen, directeur van het Stadsmuseum, zal bovendien vertellen over de toekomst het instituut dat de laatste jaren steeds meer aan de weg timmert. Ruesen zit ook achter de plannen voor een Achterhoeks Museum.

Het Nieuwscafé (aanvang 14.00 uur) is in verband met de feestdagen een week vroeger dan normaal en wordt gehouden op de zondag van de WK-finale. De finale is om 16.00 uur, dus bezoekers hoeven van beide niets te missen. Wagendorp (oud-sportverslaggever van De Volkskrant) en Ostendorp zijn bovendien gasten die een vooruitblik kunnen geven.

Muziek is er van Benjamin de Groot, winnaar van de juryprijs van Amphion Open. De presentatie is in handen van Erik Hagelstein en Henny Haggeman. De entree is 5 euro, waarbij het eerste drankje gratis is.

