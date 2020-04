Berthil Reijntjes van BC Babo: ‘Als voorzitter ben je altijd in functie’

Vertel eens iets over uw club.

„BC Babo is een gezellige, stabiele badmintonvereniging in Borculo. Maar we bieden ook dynamictennis aan, voor wie badminton of tennis fysiek te zwaar is geworden. We hebben zo’n 50 leden, waarvan ongeveer 50 procent jeugd. Voor de jeugd hebben we met de badmintonverenigingen in de regio de Berkelstreekcompetitie opgezet. We hebben met een paar verenigingen een samenwerking opgepakt voor een gezamenlijke badmintontraining en bondscompetitieteams, omdat het anders moeilijk te realiseren bleek.”