Beschermde vogel op het bord geeft een wrange nasmaak bij Achterhoekse herberg

Het is zondagmiddag 17.30 uur en de geur is die van groentesoep en vleesstoof. Aan de meeste tafels zitten families waarbij het dialect niet wordt geschuwd.



We zijn in Aalten en het is de eerste dag van Wild eten in de Achterhoek, de jaarlijkse trekker voor bezoekers uit het hele land.



Onberispelijk zijn het gesteven witte linnen, het gepoetste bestek en de bloemstukken in de zaak. Aan de olijfgroene muren hangen taferelen van opvliegende eenden, fazanten in het veld en meerdere koppen van geschoten hoefdieren met imposante geweien. Het interieur met de eiken vloer en het witte houtwerk is klassiek en uiterst verzorgd.