Besmettingen op drie locaties van zorginstelling Azora

In verpleeghuis Antonia in Terborg zijn 3 besmettingen. In De Meulenbeek in Ulft zijn 2 bewoners positief en daarnaast is er 1 besmetting in Debbeshoek (ook in Ulft).



,,Ik was zo blij dat er nog geen besmettingen waren’’, zegt Hans Metzemaekers, bestuurder van Azora. ,,Maar als je aan dat soort dingen gaat denken, gebeurt het ook.’’