Beste Achterhoekers | Achterhoekers die op een festival werken in de coronazomer

column Ik vind het interessan­ter om te leren hoe we onze middelma­tig­heid te accepteren

14:00 Ik was net de laatste woorden aan het typen van een bloedserieuze column over dat de succesverhalen me de neus uit komen. Dat het feit dat we zo gefocust zijn op uitzonderingen eigenlijk laat zien hoe slecht we met onze eigen middelmatigheid om kunnen gaan. Een gemiddeld mens is namelijk erg middelmatig.