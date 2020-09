Beste Achterhoekers: afval prikken met ‘d'n bruur van’ Jos Miggelbink

Weer leerling Staring College positief getest: vier klasgeno­ten in quarantai­ne

23 september BORCULO/LOCHEM - Woensdag is opnieuw een leerling van het Staring College met vestigingen in Lochem en Borculo positief op corona-getest. Het gaat om een havo-4 leerling op de locatie in Lochem. Vier medeleerlingen zijn in quarantaine gegaan.