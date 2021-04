Beste Achterhoekers, de historie van mondkapjes en vaccins

Stadse Fratsen De welgevorm­de kont van Robert Redford in een geruite pantalon in Bronkhorst

24 april Met zijn welgevormde kont in een geruite pantalon loopt Robert Redford door de straten van Bronkhorst. Het is 1976 en gezien het opvallend aantal mannen - ik tel er achttien - met ontbloot bovenlijf dat in het 5 minuten en 23 seconden lang durende amateurfilmpje is te zien, vallen de mussen van het dak.