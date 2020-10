Beste Achterhoekers, hou die afstand vast

Grote zwarte bril: Rob. Kale kop met een vreselijke dot haren die uit die oren groeien moet Wim zijn. “Moi Wim, naar de kapper geweest?”. En Benny wiens boks altijd onderaan zijn kont bungelt. Tis een andere wereld. Hoewel die anderhalve meter afstand maatregel soms ook weer mazzel is.



Denk aan al die kermismomenten dat men ‘met een slok op’ collectief om je nek heen hingen en in je oren stonden te toeteren alsof je stokdoof was. Met zoveel consumptievocht dat je oren waren weggedreven als ze niet vast hadden gezeten. Praat ik niet eens over de momenten dat er bitterballen of Russisch ei werden uitgevent en het in kleine stukjes weer terug te vinden was op je eigen bril.



Hou dus die afstand vast want de jaarwisseling komt eraan en ik hoop dat die anderhalve meter dan nog intact is want elk jaar is het raak. De aanstormende kusbehoeftigen. Altijd een gok wie je waar moest kussen en vooral ook hoe vaak. Immers: op sommige mensen ben je meer gesteld dan op anderen. De dierbaren kuste je altijd zo vaak mogelijk. Maar diegene die ik niet zo graag wou kussen kuste ik ook maar zo vaak mogelijk. Dat ze niet dachten dat ik ze niet mocht. Duimen dat het zo lang duurt.