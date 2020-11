Beste Achterhoekers, huize Miggelbrink zit in quarantaine

Check jouw gemeente KAART | Urk grootste brandhaard van Nederland afgelopen 24 uur, daling in IJsselland

16:18 Opnieuw zijn er minder nieuwe coronabesmettingen (6689) gemeld dan een etmaal eerder (7272). Die positieve trend is ook terug te zien in IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland. Urk vormt een uitzondering op die regel. Er is zelfs geen gemeente in Nederland die beroerder scoorde.