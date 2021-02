Beste Achterhoekers: ‘Ik wens jullie een fijne challenge’

Gorssels koor No Romeo’s zorgt met digitaal liefdes­lied voor extra sfeer op Valentijns­dag

11 februari Een verrassing voor verliefde stellen in de omgeving van Gorssel en Zutphen op Valentijnsdag. Als je een romantisch diner bestelt, kun je thuis ook zwijmelen bij een speciaal voor hen gezongen cover van Love you more. Op kaartjes bij hun bestellingen staat een QR-code die ze doorsluist naar een YouTube-versie van het liedje van Racoon die de Gorsselse closeharmonygroep No Romeo’s heeft ingezongen. ,,Het gaf ons weer een doel.’’