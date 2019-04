Beste Achterhoekers: Kuifje in Amerika en de zoektocht naar de rechten van het Love-beeld

Aandacht vragen voor sikkelcel­ziek­te bij marathon Rotterdam: ‘Het sloopt je’

11:52 HAAKSBERGEN/EIBERGEN/DEVENTER - Sikkelcelziekte. Wie er nooit van gehoord heeft, haalt er mogelijk de schouders over op. In moderne biologieboekjes staat sikkelcelanemie beschreven als het over erfelijkheid gaat. Het is een fenomeen om in multicultureel Nederland rekening mee te houden. Zo’n twintig hardlopers die onder meer in Hengelo en bij de Eibergse atletiekclub ASV trainen, doen zondag mee aan de kwart marathon van Rotterdam mee om aandacht te vragen voor de ziekte.