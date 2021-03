Beste Achterhoekers: Michel zorgt elke week voor eens schoon Varsseveld

Hengelo krijgt er een bistro bij terwijl de horeca op slot zit: ‘We gaan ooit weer open, iedereen snakt ernaar’

5 maart HENGELO - De horeca zit deze maand een half jaar op slot als gevolg van de coronalockdown. Dwars tegen die stroom in begint Marco Jansen bistro De Smederij in Hengelo. Want: ,,We gaan ooit weer open. Daar snakt iedereen naar.”