Beste Achterhoekers, we kunnen weer naar de kermis!

Klaas-Jan Huntelaar speelt mee in Achterhoek­se kelderklas­se: ‘Mag dat zomaar?’

29 september Het meespelen van Klaas-Jan Huntelaar (38) zondag met het zesde team van HC’03 uit Drempt was volledig legaal. Dat zegt voorzitter Mart de Kruif van de Achterhoekse voetbalvereniging, in reactie op de vraag of de voormalige topspits wel het veld op mocht tegen Concordia Wehl 10.