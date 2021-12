Beste Achterhoekers: We maakten er effe terug werk van met als enig doel om het met elkaar zo leuk mogelijk te hebben

Niemand te zien en ik moet er vreselijk om lachen. Eindelijk weer eens. Eindelijk weer eens iemand die de moeite neemt om een geintje uit te halen. Dat durven we niet meer, terwijl we als Achterhoekers daar ‘onmundig’ goed in waren.



Even je lunchpakket onbeheerd of er zat sambal in je bruine boterham met kaas. Met een injectiespuit tabasco in een hardgekookt eitje prutsen. We maakten er effe terug werk van met als enig doel om het met elkaar zo leuk mogelijk te hebben.



Natuurlijk stonk je erin als je door je nieuwe baas op pad werd gestuurd om doosje bougievonkjes te halen. Maar we waren slimmer: Gingen lekker een middagje zwemmen om de volgende dag de baas te informeren dat we tot laat bezig waren geweest, maar dat die vonkjes echt nergens te krijgen waren.