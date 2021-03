Beste Achterhoekers, wekelijks komen we bijeen in Clubhuus Achterhoek

Topman over onrust bij ‘s Heeren Loo: ‘Het doet pijn als mensen roepen dat hier een angstcul­tuur heerst’

18 maart ’s Heeren Loo kwam de afgelopen maanden in het nieuws door aantijgingen van vakbond FNV over de inzet van medewerkers tijdens de eerste coronagolf. Minder aandacht was er voor de bijzondere lening van 200 miljoen euro die de Europese Investeringsbank beschikbaar stelde, waardoor de instelling tempo kan maken bij het aanpassen van de woonvoorzieningen aan de eisen van deze tijd.