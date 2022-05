‘Beste’ blondbier uit de wijde regio komt uit Ulft: ‘Hop geeft net dat beetje extra’

Hoera, eindelijk weer een vrijdag de 13de!

Een blik op de kalender maakte me blij. Vrijdag de 13de! Wát? Ja, zo’n echte ongeluksdag. Waarop in de praktijk dan dus zo ongeveer alles meevalt, zeg maar. Want extra uitkijken bij het oversteken of voordat je in je e-mail op allerlei rare linkjes klikt, dat kan immers nooit kwaad. Wens elkaar een fijne dag, met vandaag als toevoeging: maar pas op, het is vrijdag de 13de.

13 mei