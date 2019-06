Bestorming Huis Bergh nagespeeld met 65 acteurs

's-HEERENBERG - Ooit al eens willen zwaardvechten met een rapier uit de zestiende eeuw? Of een workshop musketschieten en piekvechten willen doen? Bij kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg vindt dit pinksterweekend voor de eerste keer de Slag om Bergh plaats. Een spektakel uit de Tachtigjarige Oorlog waarbij 65 re-enactors het kasteel van Willem van den Bergh terugveroveren. Initiatiefnemer Jacqueline Wissink van Huis Bergh hoopt op vijfhonderd bezoekers per dag.

We gaan terug naar de Tachtigjarige Oorlog, het jaar 1572. Kasteel Huis Bergh is in Spaanse handen en Graaf Willem van den Bergh probeert zijn kasteel, dat hij vier jaar geleden is kwijtgeraakt, terug te veroveren. Soldaten hebben een kampement opgeslagen, in het weiland achter het kasteel. Van hieruit rukken ze over de brug op naar de toegangspoort van het kasteel. De vraag is: gaat dat lukken?

Mars van soldaten

Jacqueline Wissink, een van de organisatoren: ,,Bezoekers kunnen onder andere zwaardvechten met rapieren en andere zwaarden uit de zestiende eeuw, maar ze kunnen vooral ervaren hoe mensen in 1572 leefden. In het kampement zie je hoe soldaten wapens repareren en hoe marketentsters een pot soep koken. Er zijn tamboers, graveurs en waarzegsters. Kwakzalvers delen kruiden uit en kinderen kunnen broodjes bakken.’’

’s Middags klinkt het wapengekletter en wordt het kasteel bestormd. De Slag om Bergh eindigt met een mars van soldaten door de stad.

‘Koffie in plastic beker kon niet’

Het evenement is een samenwerking van Huis Bergh met Stadsmuseum Bergh, de Mechteld ten Ham-organisatie en ‘s-Heerenberg Kasteelstad. Wissink: ,,Vorig jaar april heb ik de Compagnie Grolle en ‘MARS Compagnie te voet’ gepolst, die als re-enactors de Slag om Grolle doen en nu dus ook de Slag om Bergh laten herleven. Wij hebben een kasteel en zij de ‘acteurs’.’’

,,Wat de Compagnie Grolle doet, is authentiek. Je zult bij hen niet iemand zien met een bril, horloge of mobiele telefoon. Toen de Compagnie bij ons kasteel op bezoek was en ik ze koffie in een plastic bekertje wilde aanbieden, hoefden ze dat niet. Plastic, dat kon niet”, aldus Wissink.

‘Oorlog cruciaal voor ontwikkeling Nederlanden’

Wissink hoopt dat Slag om Bergh minimaal drie jaar een kans krijgt. ,,Ik hoop dat ’s-Heerenberg de Slag gaat omarmen. Er zijn zoveel stoere, waargebeurde verhalen die het vertellen waard zijn rondom Huis Bergh. In de Tachtigjarige Oorlog gold dit gebied als achterland voor steden als Amsterdam, vertelt Wissink.

Via Kasteel Huis Bergh konden troepen makkelijk opstomen naar steden in het westen van het land. ,,Het hoort, vind ik bij ieders persoonlijke ontwikkeling te weten hoe bepalend de Tachtigjarige Oorlog is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlanden.”