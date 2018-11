‘Besturen is soms politiek bedrijven’

Gerjo Berentschot uit Zelhem is vier jaar voorzitter van RTV De Zwaluwen. Als preses van de wielerclub ziet hij louter clubhelden.

Remko Alberink

Doetinchem



Ergens voelt hij zich ongemakkelijk als de term clubheld genoemd en uitgelegd wordt. Gerjo Berentschot (35) uit Zelhem is voorzitter van de bloeiende wielervereniging RTV De Zwaluwen in de Achterhoek. ,,Ik zie de rol van voorzitter echt als het verbinden van mensen met een passie, ik ben in mijn ogen geen traditionele voorzitter en zie mezelf ook niet als clubheld.“

Berentschot, eigenaar van een fiscale en adviespraktijk, waakt dan ook voor het idee dat hij als preses alle activiteiten van de vereniging, waar renners als Erik Breukink, Koen Bouwman en Joris Nieuwenhuis in hun jeugdjaren reden, bijwoont. ,,Dat heb ik bij het aanvaarden van de voorzittershamer ook meteen aangegeven”, zo zegt hij lachend. ,,Gelukkig hebben wij een goed kader die de operationele zaken binnen de club voor haar rekening neemt.”

Hoe druk hij met de club is, vindt hij lastig aan te geven. ,,Ik tel de momenten en uren niet. Soms is het een telefoontje dat je doet om iets op te lossen, soms vereist het meer tijd. Ik vind de tijd die het kost best te overzien.”

Overigens is Berentschot niet zijn hele leven al in de ban van de racefiets, als twintiger maakte hij een ‘carrièreswitch. ,,Ik voetbalde jaren bij Sportclub Varsseveld. Tot ik weer geblesseerd raakte. Een jaar of zeven à acht geleden ben ik er gestopt en heb ik noodgedwongen het fietsen ontdekt. Een nieuwe passie was gevonden.”

Trots is hij op het grote vrijwilligerskorps van de wielerclub. ,,Wat opvalt is dat bij ons ook erg veel vrijwilligers actief zijn die niet zelf actief op de racefiets zitten. Dat vind ik erg bijzonder. Doel voor onze al onze leden is om lekker bezig te zijn.”

Als voorzitter kan hij niet alles zeggen wat hij denkt. ,,Soms moet je inderdaad opletten. Besturen van een club is namelijk ook een vorm van politiek bedrijven.” Naast vele mooie momenten, waren er inktzwarte dagen bij zijn wielerclub. ,,Een paar jaar geleden overleed een wielrenner aan een hartstilstand tijdens een trainingswedstrijd bij ons. Het was geen lid van de vereniging, maar dat was niet minder erg. Dit had uiteraard veel impact.”

Nu het wielerseizoen ten einde is, breekt er op het zadel een rustiger periode aan. ,,Maar we blijven druk bezig. Onze wens als club is nog steeds om een veilige trainingsomgeving te realiseren, voor senioren- en jeugdleden. Daar gaan we mee door.”

De enthousiaste voorzitter is best vereerd met zijn nominatie: ,,Maar toch, clubheld zijn past in mijn ogen niet echt bij mij. Dat zijn namelijk alle vrijwilligers van onze club.”

Kader