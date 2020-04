Bestuurder bekneld door frontale aanrijding met vrachtwagen bij Groenlo

Corona in de regio: Basisscho­len na meivakan­tie weer open, alle evenemen­ten tot 1 september verboden

20:00 Basisscholen in Nederland gaan na de meivakantie weer open, maar niet zoals vóór de coronacrisis het geval was. Kinderen gaan bijvoorbeeld maar voor de helft van de tijd naar school. Bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft voorlopig niet toegestaan en alle evenementen tot 1 september zijn verboden. Dat heeft het kabinet besloten, zegt premier Rutte op een persconferentie. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog!