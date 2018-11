Bestuurder bestelbusje bekneld bij aanrijding met graafmachine in Borculo

Doetinchem­se agente past op kinderen na ongeval: ‘Echt respect voor jullie’

18:36 DOETINCHEM - Een politieagente die na een verkeersongeluk in andermans keuken een broodje smeert voor kinderen die even alleen thuis zijn. Dat is de foto die donderdagmiddag op de Facebookpagina van de politie in Doetinchem is verschenen en nu al honderden keren is geliket.