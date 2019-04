Bestuurder gewond na aanrijding midden op kruising in Lichtenvoorde

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur op de kruising Varsseveldseweg met de Europaweg. Een automobilist wilde mogelijk rechtdoor gaan richting Lichtenvoorde, maar tegelijkertijd wilde een andere bestuurder links afslaan. Hierdoor kwamen ze op de kruising met elkaar in botsing. Een bestuurder is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De automobilist die rechtdoor wilde rijden is wel gewond geraakt.

De politie onderzoekt nog of een van de bestuurders door rood is gereden. Beide auto's raakten zwaar beschadigd door de aanrijding en zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. Het verkeer had veel last van het ongeval, maar die overlast is inmiddels opgelost.