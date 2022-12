Bestuurder gewond nadat hij met auto in sloot rijdt in buitengebied van Winterswijk

Beste Achterhoekers Levensge­luk is wanneer je andere mensen blij maakt

Beste Achterhoekers. In de Achterhoek is iedereen een dubbeltje. Met zijn allen zijn we een gulden maar ga in de Achterhoek geen kwartje uithangen. En Achterhoekers met de ‘tess’ kapot van te veel kwartjes zijn niet gelukkig.

3 december