Bestuurder komt om het leven door eenzijdig ongeluk bij Doetinchem

Grootse herdenking Rademakers­broek in 2023: 46 mannen in wagen vanaf Kruisberg naar Varsseveld

VARSSEVELD - 46 mannen die in een wagen de tocht maken van De Kruisberg in Doetinchem naar Rademakersbroek bij Varsseveld. Zo wordt de fusillade bij Rademakersbroek op 2 maart 2023 groots herdacht. De herdenking is dit jaar - komende woensdag - vanwege corona nog in besloten kring.

27 februari