Bestuurder moet uitwijken voor automobilist die ‘rood’ negeert en knalt tegen verkeerslicht

Speciale opleiding bij Sutfene om personeels­te­kor­ten in de zorg te bestrijden

28 december De grote ouderenzorgverlener Sutfene met locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld leidt nu zelf zij-instromers op. Het is een voorzorgsmaatregel. Eén op de tien werkplekken binnen de zorg in de Achterhoek kan over drie jaar niet meer opgevuld worden.