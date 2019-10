Bestuurder vergeet handrem: auto rolt water in Doetinchem in

Een trekkertje voor alle kinderen, met de groeten van de boeren

10:56 DIDAM/ VARSSEVELD - Op initiatief van de Didamse boerin Karolien Hupkes hebben de boeren die vandaag op het Malieveld staan voor een massaal protest hun hart laten spreken. Haar oproep om speelgoedtrekkertjes te doneren voor kinderen in armoede in Den Haag leverde meer dan duizend trekkertjes op, die maandag in Varsseveld in een vrachtwagen van Kramp zijn geladen en vandaag in Den Haag worden afgeleverd.