Bestuurder verliest macht over het stuur in Neede en rijdt water in

Ontwerp ijsvogelta­bleau in Eibergen aangepast aan de komst van kolen en meloenen

23 november EIBERGEN - De ijsvogel in de Kluiversgang in Eibergen. Het veelkleurige vogeltje moet in een tegeltableau op de muur van een pand tegenover het oude gemeentehuis worden gevangen. Vijf vragen aan Colette Beckers, ontwerper van het kunstwerk.