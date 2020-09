Bestuurder wordt onwel achter het stuur en overlijdt op oude N18 in Eibergen

SPORTPROGRAMMA DEVENTER/ZUTPHEN Een weekend vol derby’s: streekgeno­ten treffen elkaar in het voetbal en handbal

17:35 De kop is er af! In het amateurvoetbal en het volleybal stond afgelopen weekend de eerste competitieronde op het programma. De handballers, hockeyers en korfballers zijn daarnaast al enkele weken onderweg en dus is het wat sport betreft inmiddels weer volle bak.