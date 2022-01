Bestuurder zwaargewond bij frontale botsing tegen boom in Hummelo

Fietsen als goed voornemen? Vergeet het maar: ‘Zelfs de kettingen zijn op’

DOETINCHEM / DUIVEN - Sportscholen dicht, dus dan maar fietsen op de racefiets of mountainbike? Niets daarvan, want zo’n stalen ros is al bijna twee jaar amper te krijgen. En er is ook een schreeuwend gebrek aan onderdelen. ,,We hebben soms zelfs geen nieuwe kettingen meer.”

