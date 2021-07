Bestuurscrisis Montferland: ‘Echt wel iets aan de hand, maar geen drama’

Het onderzoek kwam er op verzoek van John Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland , die ‘verontrustende signalen’ had ontvangen over de bestuurscultuur in Montferland. Daarop gingen onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in gesprek met onder meer de burgemeester, wethouders en de fractievoorzitters van politieke partijen. Een concrete oplossing staat niet in het rapport over de vermeende verziekte bestuurscultuur in Montferland.

‘Tegenstander wordt een vijand’

Het botert niet tussen de coalitie en oppositie, merken zij. Het digitale vergaderen in coronatijd heeft de relatie alleen maar verslechterd. Verwijten zijn er over en weer. Er wordt gerept over ongepast gedrag binnen én buiten de raadszaal van ‘enkele sterke persoonlijkheden’. En de burgemeester, die is niet de sterke leider die is gewenst.



Volgens de onderzoekers vult iedere partij haar rol in de politiek anders in: de een voelt zich een belangenbehartiger, de ander controleert of alles voldoet aan de regels. Door deze verschillen twijfelen ze aan elkaars inbreng. ‘De tegenstander wordt dan een vijand, hetgeen voor democratische politiek funest is', schrijven de onderzoekers.